مصالح بلدية باتنة تشن حربا على الحظائر العشوائية

بواسطة المسار العربي / بلال.ع

تعمل مصالح بلدية باتنة خلال الفترة الحالية على تثمين ممتلكاتها واسترجاع أوعيتها العقارية المتواجدة عبر إقليم تراب المدينة، بغية تحصيل موارد مالية جديدة لصالح خزينة البلدية وخلق مصادر ثروة جديدة حسب ما أكده النائب المكلف بالشؤون الاقتصادية والممتلكات والاستثمار عمر العمراوي، الذي اعتبر أن العملية تهدف إلى إعادة الاعتبار لكل الفضاءات التابعة لبلدية باتنة التي كانت مهمشة دون أن تستغل من طرف المستفيدين منها سابقا خصوصا فيما يتعلق بالأسواق الجوارية وكذا المحلات التجارية التي أضحت تشكل خطرا على الصالح العام وتحولت إلى بؤر للمنحرفين، وقال ذات المتحدث أن جميع ممتلكات البلدية ستؤجر عبر المزايدة العلنية على غرار ما تم برواق الفن جنب ساحة الحرية، سوق الفلاح ،حملة 1، وحي بوزوران ،مشيرا في سياق متصل أن زمن إيجار الأوعية العقارية بالدينار الرمزي قد ولى. من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث أن مصالحه بصدد شن حملة واسعة النطاق ضد الحظائر العشوائية المنتشرة عبر قطر المدينة وهي الظاهرة التي يعاني منها الكثير من المواطنين، بسبب الابتزاز المفروض من طرف بعض المحتالين والسماسرة ، وفي هذا الشأن كانت المديرية المعنية قد أحصت 193 حظيرة من بينها 4 حظائر مرخصة من طرف مصالح الأمن ،تقع قبالة كل من المستشفى الجامعي بن فليس التهامي ، وعيادة النساء والتوليد "مريم بوعتورة "، وأخرى بمحاذاة مقر المجمع الإداري حي الزمالة وأخيرا الحظيرة المتواجدة بحي 84 مسكن، في حين تبقى الحظائر الأخرى تنشط بطريقة غير قانونية أين ستسعى مصالح البلدية بمعية عناصر الأمن إلى القضاء نهائيا.