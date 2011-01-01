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تحديد زكاة الفطر لشهر رمضان ب 120 دج
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أ.م

حددت زكاة الفطر عن شهر رمضان لهذه السنة ب 120 دج، حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . وأوضحت الوزارة أنها "كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على الا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك". كما ذكرت الوزارة أن زكاة الفطر "تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته".

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