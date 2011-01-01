التحذير من الختان العشوائي

بواسطة المسار العربي / ب.ع

دعت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات العائلات الجزائرية إلى إجراء عملية ختان ابنائها في اطار مصالح الجراحة للمؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة عبر التراب الوطني محذرة من الاستعانة بأطباء غير مختصين, حسب ما اورده بيان للوزارة المعنية. وذكرت الوزارة أن مبادرة بعض الجمعيات الخيرية الناشطة في المجتمع الجزائري وكذا بعض المؤسسات بتنظيم عملية الختان الجماعي لفائدة ابناء العمال مستعينين بطبيب غير مختص تستدعي من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات التذكير بان التنظيم المعمول به يفرض ان تجري عملية الختان في وسط استشفائي مهيئ بمختلف الشروط الصحية يقوم بها طبيبا مختصا في الجراحة . واشار البيان الى ان عملية الختان التي تفضل الكثير العائلات الجزائرية اجرائها ايام شهر رمضان الفضيل تستدعي اجراء تحاليل طبية قبل عملية الختان مضيفا بان هذه التحاليل من شانها ان تعرف الطبيب الجراح بمدى جاهزية الطفل للعملية.