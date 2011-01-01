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احتجاجا على الوضع الكارثي للفريق

أنصار اتحاد بسكرة ينظمون مسيرة حاشدة
13 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

نظم سهرة أول أمس المئات من أنصار فريق اتحاد بسكرة النازل إلى الدرجة الثانية هذا الموسم مسيرة حاشدة انتهت بالاعتصام أمام مقر الولاية احتجاجا على الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه الفريق . و طالب المتظاهرون بالرحيل الجماعي للإدارة الحالية و التحرك لإنقاذ الفريق قبل فوات الأوان . ويعاني فريق عاصمة الزيبان حالة من الركود و الجمود ناهيك على تراكم الديون و عدم تسديد أجور اللاعبين و الهجرة الجماعية التي تستهدف أبرز العناصر.

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