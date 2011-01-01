الاتحاد الإسباني يغير نظام كأس ملك إسبانيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

سيكون الاتحاد الإسباني لكرة القدم بصدد تغيير نظام بطولة كأس ملك إسبانيا بداية من نسخة موسم 2019-2020، بالاتفاق مع رابطة الليغا. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني سيغير نظام بطولة كأس الملك لتقام المباريات بداية من دور الـ32 بنظام الدور الواحد فقط وليست بنظام الذهاب والإياب. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الاقتراح جاء خلال لقاء جمع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني ولويس روبياليس الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم. وأقيمت مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا بداية من دور الـ32 في السنوات الماضية بنظام الذهاب والإياب، ليقترب الاتحاد الإسباني من تغيير هذا النظام في موسم 2019-2020.