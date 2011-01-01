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رابطة أبطال إفريقيا

الدفاع الحسني الجديدي يستعد لوفاق سطيف بتونس
25 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يجري مسؤولو فريق الدفاع الحسني الجديدي آخر الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الإعدادي المغلق الذي يعتزم الفريق الدكالي إقامته بإحدى المدن التونسية، تحضيرا لمباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية التي ستجمعه بملعب 8 ماي يوم 17 جويلية المقبل ضد وفاق سطيف متذيل ترتيب المجموعة الثانية. وقرر الدكاليون تنظيم تربص إعدادي بتونس لمدة أسبوع بداية من الأسبوع الثاني من الشهر القادم ، لإبعاد اللاعبين من الصخب الذي تشهده مدينة الجديدة صيفا، ومن ثمة ضمان إعداد جيد للديربي المغاربي الحارق. و من المنتظر أن ينتقل الدفاع الجديدي مباشرة بعد إنهائه لتجمعه التدريبي المغلق إلى ولاية سطيف حسب ما كشفت عنه جريدة المنتخب المغربية .

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