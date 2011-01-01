سكان مشاتي الشمرة بباتنة يطالبون بتدخل الوالي !

بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

يطالب سكان مشاتي بلدية الشمرة الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية لولاية باتنة والي الولاية عبد الخالق صيودة بضرورة التدخل العاجل للنظر في انشغالهم المتمثل في إعادة الاعتبار لطريق تيمقاد الذي يربط مشاتيهم بمقر بلدية الشمرة والممتد على طول 7 كيلومتر بعد أن تعرض حسبهم لأعمال تخريبية من طرف أحد المقاولين المعروفين بالمنطقة، بعد قيامه بحفر بعض أجزاءه وتحويله إلى ورشة مفتوحة بغية الحصول على صفقة إعادة تهيئته من طرف السلطات، وهو الأمر الذي جعل سكان المشاتي المتواجدة على طول الطريق يعانون للالتحاق بمقر البلدية، لتتضاعف المعاناة أكثر لدى الموظفين والتلاميذ الذين يرتادون هذا الطريق بشكل يومي للوصول إلى أماكن العمل والدراسة على التوالي. وضعية الطريق المذكورة سلفا بقيت على حالها لمدة تقارب العام، أين تسببت في خسائر مادية معتبرة للمركبات والحافلات، زيادة إلى التأخر الكبير للموظفين والتلاميذ للالتحاق بمقر البلدية، لاسيما وأنهم يستغرقون حوالي الساعة والنصف لقطع مسافة 7 كلم. ويناشد سكان مشاتي بلدية الشمرة والي الولاية بضرورة التدخل السريع للنظر في الوضعية الكارثية للممر الوحيد إلى مقر البلدية والسعي إلى إيجاد حلول آنية ومستعجلة.