المكتب البريدي 8 ماي في حاجة إلى تهيئة مستعجلة

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

يشهد المكتب البريدي بحي 8 ماي المتواجد ببلدية باب الزوار بالعاصمة ضغط كبير،الأمر الذي يجعل الموظفين والزبائن على السواء يطالبون الجهات المعنية الالتفات إلى هذا المرفق وتجديده،وللإشارة فالمركز البريدي يشهد طوابير طويلة وهو ماجعل الوافدين عليه يشتكون من المعاناة التي يكابدونها عندما يقصدونه لاستخراج أموالهم،كما أن الأمر يزداد صعوبة أكثر عند صب رواتب العمال والمتقاعدين. كما يعاني الوافدين على المركز البريدي إشكالية انقطاع المتكرر للشبكة وهو مايجعلهم يقضون وقت طويل في الانتظار وأحيانا يصل بهم الآمر إلى الوقوف في الطابور لأكثر من نصف يوم في انتظار عودة الانترنيت،وبالتالي فالكثير منهم مجبر على التنقل للمراكز البريدية المتواجدة بالبلديات المجاورة،وعليه فزبائن بريد حي 8 ماي بباب الزوار يطالبون الجهات المعنية وبالتحديد مديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام، الإسراع في تهيئة المركز وتزويده بالأجهزة الالكترونية،وإضافة كراسي جديدة داخل قاعات الانتظار لتسهيل الأمر على الشيوخ والمرضى عندما يقصدون المركز لسحب أموالهم اوالكشف عن رصيدهم المالي.