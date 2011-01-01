Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

عبر ميناء وهران

إحباط محاولة إدخال 701 كغ من الكوكايين
12 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.ع

تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران/ن ع2 بالتنسيق مع الدرك الوطني والجمارك الجزائرية من إحباط محاولة إدخال 701 كغ من الكوكايين عبر ميناء وهران, حسب ما ذكره بيان لوزارة الـدفاع الوطني. "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر معلومات تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران/ن ع2 بالتنسيق مع الدرك الوطني والجمارك الجزائرية من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين عبر ميناء وهران تقدر بـ (701 كغ) كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أمريكا اللاتينية", يضيف نفس المصدر. وجاء في نص البيان أن "البحث عن كميات أخرى محتملة لايزال متواصلا". هذه النتيجة, تضيف وزارة الدفاع الوطني, "جاءت بفضل اليقظة العالية لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي وحرصها على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتراب الوطني".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 