بواسطة المسار العربي /ق.ع

تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران/ن ع2 بالتنسيق مع الدرك الوطني والجمارك الجزائرية من إحباط محاولة إدخال 701 كغ من الكوكايين عبر ميناء وهران, حسب ما ذكره بيان لوزارة الـدفاع الوطني. "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وعلى إثر معلومات تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران/ن ع2 بالتنسيق مع الدرك الوطني والجمارك الجزائرية من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين عبر ميناء وهران تقدر بـ (701 كغ) كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أمريكا اللاتينية", يضيف نفس المصدر. وجاء في نص البيان أن "البحث عن كميات أخرى محتملة لايزال متواصلا". هذه النتيجة, تضيف وزارة الدفاع الوطني, "جاءت بفضل اليقظة العالية لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي وحرصها على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتراب الوطني".