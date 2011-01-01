أوركسترا "دي بيازا فيتوريو" يمتع الجمهور العاصمي

بواسطة المسار العربي /ق.ع

استمتع الجمهور العاصمي بحفل غنائي احياه الأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي قدم مجموعة من الأغاني في نوع من المزيج العرقي عرضها في سجل الموسيقى العالمية.

و لم تسع قاعة ابن زيدون لديوان رياض الفتح لاستقبال الجمهور الغفير الذي قدم للتمتع خلال 75 دقيقة من الزمن بإبداع 13 عازف موسيقى للأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" تحت قيادة ماريو ترونكو.

و في جو بهيج, ابرز عازفوا الموسيقى تمكنهم و تفوقهم بتقديمهم مقاطع عديدة على غرار "تال تال" و "سانو" و "بريلوديو" و "باليش" و غيرها من المقاطع منتقلين من نوع البلوز إلى الروك نرول ثم موسيقى البوب و كذا الديسكو و الطبوع الأمريكية اللاتينية ثم الشرقية ليختتموا بانغام جزائرية.

و استطاع عازفو الأوركسترا أن يخلقوا نوعا من التفاعل مع الجمهور الذي ردد مقاطع كل الأغاني التي ادتها الفرقة.

يشكل الأوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي أسس سنة 2002 "نقطة تآزر تعبر الزمن" متكونة من عازفي موسيقى قدموا آفاق متعددة بهدف واحد و هو دعوة العالم عند كل حفل إلى التعبير عن نفسه من خلال التنوع الثقافي.

و قدم الأوركسترا ,الذي رأى النور انطلاقا من مشروع طوره مؤسسيه ماريو ترونكو و اغوستينو فيرينا, عروضا في افخم القاعات العالمية كما يحصي في سجله عدة جوائز على غرار جائزة النقد الألمانية التي تحصل عليها سنة 2004 فضلا عن بعض الألبومات و منها "سونا" (2006) و "ليل أون بوا" (2013).

يذكر أن حفل أوركسترا "دي بيازا فيتوريو" الذي نظم من قبل المعهد الثقافي الايطالي بالتعاون مع وزارة الثقافة و ديوان رياض الفتح, قد برمج لعرض وحيد.