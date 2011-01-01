توقيف 13 تاجر مخدرات بوهران

بواسطة المسار العربي / ب.ع

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بوهران, 13 تاجر مخدرات كما ضبطت 45,5 كيلوغرام من الكيف المعالج حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء في بيان لها. و أوضح البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 29 ماي 2018 بوهران بالناحية العسكرية الثانية, 13 تاجر مخدرات و ضبطت 45,5 كيلوغرام من الكيف المعالجي في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, خمس مركبات رباعية الدفع و 7,85 أطنان من المواد الغذائية". وفي سياق متصلي "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين اثنين وحجزت شاحنتين و 9,43 قنطارا من مادة التبغ بكل من الوادي والأغواط بالناحية العسكرية الرابعة في حين تم توقيف 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان", يضيف المصدر ذاته.