وضبط 45,5 كيلوغرام من الكيف
توقيف 13 تاجر مخدرات بوهران
28 دقيقة مضت
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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بوهران, 13 تاجر مخدرات كما ضبطت 45,5 كيلوغرام من الكيف المعالج حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء في بيان لها. و أوضح البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 29 ماي 2018 بوهران بالناحية العسكرية الثانية, 13 تاجر مخدرات و ضبطت 45,5 كيلوغرام من الكيف المعالجي في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, خمس مركبات رباعية الدفع و 7,85 أطنان من المواد الغذائية". وفي سياق متصلي "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين اثنين وحجزت شاحنتين و 9,43 قنطارا من مادة التبغ بكل من الوادي والأغواط بالناحية العسكرية الرابعة في حين تم توقيف 34 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان", يضيف المصدر ذاته.
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