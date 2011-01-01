سحب استدعاءات المترشحين لـمسابقة التوظيف في التربية يوم الخميس

بواسطة المسار العربي / أ.ك

ب.ع أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الأربعاء أن سحب استدعاءات المترشحين لـمسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية المزمع عقده يوم الـ12 جوان المقبل،سيكون ابتداء من اليوم الخميس على الساعة 17:00. وفي منشور لها على صفاحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أوضحت بن غبريت أن هذا السحب يكون عبر موقع http://concours.onec.dz. وكانت الوزيرة قد كشفت سابقا أنه " تم فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية بمجموع 8.586 منصب". ويقدر عدد المناصب المخصصة للمسابقة على أساس الاختبارات ب 3.378 منصب بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائية و329 لرتبة مستشار التوجيه والارشاد المدرسي والمهني، و 213 منصب لرتبة مقتصد و 694 منصب لرتبة نائب مقتصد و 2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب في منصب ملحق رئيسي بالمخبر و 1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.