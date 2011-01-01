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يتربص إما في هولندا أو ألمانيا

الجزائري" بن يطو" يباشر التحضيرات مع الفجيرة الإماراتي في 10 جويلية القادم
4 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يباشر المهاجم الجزائري محمد بن يطو التحضيرات مع فريقه الفجيرة الاماراتي للموسم الجديد في العاشر جويلية القادم حسب ما أكد عنه عبد الله بن قانون المدير التنفيذي للنادي . وأضاف المتحدث في تصريحات لجريدة البيان المحلية أن المعسكر الخارجي سيكون ما بين ألمانيا وهولندا ، مشيراً إلى أن النادي تعاقد أيضاً مع التونسي يوسف المناعي إلى جانب مدرب آخر تشيكي ليكونا ضمن الجهاز الفني مع المدرب هاسيك، كما تم الإبقاء على الدكتور الجزائري محمد فلان طبيب الفريق وكذلك استمرارية الجهاز الإداري بقيادة يوسف عبد الله مدير الفريق، والإداري الغاشمي عبيد.

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