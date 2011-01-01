سيدات المجمع البترولي يواجهن غدا نادي الأبيار بنكهة ثأرية

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يلتقي غدا فريقا المجمع البترولي ونادي الابيار مرة أخرى في نهائي كأس الجزائر لكرة اليد (سيدات) بقاعة حرشة حسان في قمة نارية بنكهة ثأرية . و سيدخل نادي الابيار هذا النهائي الكبير بمعنويات مرتفعة كونه افتك مؤخرا لقب البطولة من المجمع بفضل فارق الأهداف المباشر بعدما انهيا الموسم بنفس العدد من النقاط في المرتبة الأولى. وسيكون هذا النهائي رقم 11 والسادس على التوالي بين التشكيلتين، حيث يمتلك المجمع البترولي أفضلية طفيفة بتتويجه في ست مناسبات (2004- 2006- 2009- 2011- 2012 و 2017) مقابل اربعة انتصارات لنادي الابيار (2013- 2014- 2015 و 2016). وبتعبير آخر، فإن المجمع (مولودية الجزائر سابقا) ونادي الابيار "يحتكران" التتويجات بالكأس منذ سنة 1998 الى غاية اليوم، حيث نال النادي البترولي 18 لقبا مقابل 5 للابيار. ومعلوم أن نادي الابيار تم تأسيسه في 2007 خلفا لشبيبة الابيار الذي نشط نهائي 2004 و انهزم فيه أمام مولودية الجزائر بنتيجة 23-29.