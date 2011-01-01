سوداني جاهز لوديتي الرأس الأخضر و البرتغال

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

استأنف أول أمس الدولي الجزائري العربي هلال سوداني الذي أعفي الاثنين من المشاركة في الحصة التدريبية الأولى للخضر بسيدي موسى، بسبب شعوره بآلام خفيفة على مستوى العضلات-، تدريباته مع المنتخب بصفة عادية جدا، تحسبا للمواجهتين الوديتين التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيريه من جزر الرأس الأخضر و منتخب البرتغال حسب ما أفادت به أمس الفاف . وعرفت الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني (أ)، مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم هلال العربي سوداني, العائد بعد زوال الآلام الخفيفة التي شعر بها في بداية الحصة التدريبية الأولى (يوم الاثنين), دفعت المدرب الوطني إلى إعفائه من المشاركة فيها. وأوضحت الاتحادية الجزائرية أن سوداني قد تجاوز تلك الوعكة الخفيفة بشكل كامل و هو الآن يتمتع بكامل لياقته البدينة . واستهلت هذه الحصة التدريبية، بقيام العناصر الوطنية بتدريبات و حركات وقائية تحت إشراف المحضر البدني كمال بوجنان ، بالإضافة إلى عمل على صعيد التنسيق و الانسجام بين اللاعبين , قبل ان تباشر الكتيبة الوطنية العمل الفني و التقني تحت إشراف رابح ماجر الذي اشرف على تمرينين في الرميات الحرة و تدريبات خاصة بالعمليات الهجومية .