محرز يوقع في مانشستر سيتي ل3 مواسم مقابل 84 مليون يورو

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

اقترب الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم ليستر، من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وعلم موقع كوورة ، التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال رياض محرز لصفوف مانشستر سيتي، الذي حسم كافة الأمور مع محرز . وسيحصل نادي ليستر، على 84 مليون يورو، نظير التخلي عن خدمات محرز لمانشستر سيتي، الذي يخطط للإعلان عن الصفقة، الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكره مصدر مقرب من الصفقة لموقع كوورة . وسيوقع محرز، على عقد، لمدة 3 سنوات مع مانشستر سيتي، مقابل راتب أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني. يشار إلى أن محرز، كان قريبا من الانتقال لصفوف السيتي، في جانفي الماضي، لكن ليستر تعنت في طلباته المالية، ومنع اللاعب من إتمام انتقاله للسماوي.