الجزائر- الرأس الأخضر غدا بملعب 5 جويلية على الساعة 22:15 الإقناع قبل الاختبار الحقيقي أمام البرتغال

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يستقبل سهرة الجمعة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم منتخب الرأس الأخضر في لقاء ودي بملعب 5 جويلية الأولمبي ابتداء من الساعة 22:15 . تسعى العناصر الوطنية تحت قيادة رابح ماجر إلى تحقيق فوز مقنع قبل الاختبار الودي الحقيقي أمام البرتغال بقيادة كريستيانو رونالو الخميس القادم بمدينة لشبونة . و تحسبا للمواجهتين الوديتين دخل المنتخب الوطني في تربص مغلق بسيدي موسى يوم الاثنين بمعدل حصة تدريبية واحدة ليلا (00 سا 22) بمشاركة جميع العناصر الوطنية بما فيهم المهاجم هلال سوداني الذي استعاد كامل لياقته بعد إعفائه من الحصة الأولى يوم الاثنين. من جهته شرع منتخب جزر الرأس الأخضر يوم الأحد الفارط في تربص بمدينة المادة البرتغالية بمشاركة 35 لاعبا الكثير منهم ينشطون خارج البلاد تحت قيادة المدرب البرتغالي روي اغواس .وسيلتقي "الخضر "بمنتخب سبق لهم وأن واجهوه في أربع مناسبات رسمية. وجرت أول مباراة بين الفريقين بتاريخ 9 أفريل 2000 بالعاصمة برايا برسم تصفيات مونديال 2002 والتي انتهت بالتعادل (0-0) قبل ان تفوز الجزائر في مواجهة العودة يوم 21 أفريل 2000 (2-0). ولم يلتق بعدها المنتخبان حتى التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم 2008, حيث فاز الخضر في لقاء الذهاب (2-0) ليتعادلوا بعدها (2-2) ببرايا. وتدخل المواجهة المقبلة أمام الخضر في إطار تحضيرات الفريق لتصفيات كاس إفريقيا للأمم 2019 . وانهزم الرأس الأخضر, صاحب المركز 58 حسب آخر ترتيب الفيفا, داخل الديار أمام اوغندا (0-1) يوم 11 جوان 2017 لحساب الجولة الأولى للمجموعة 12 قبل التنقل إلى ماسيرو شهر سبتمبر المقبل لملاقاة ليزوتو ضمن الجولة الثانية.