لبنانيون يرفعون دعوى قضائية لوقف عرض مسلسل "الهيبة"

بواسطة المسار العربي / ص.ش

دعا عدد من المحامين والشخصيات اللبنانية إلى وقف عرض مسلسل "الهيبة العودة" على كل القنوات، والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل. وذكرت صحيفة النهار اللبنانية، ، أن 22 محاميا قد تقدموا ببلاغ للنيابة العامة التمييزية يطالبون فيه بإجراء التحقيقات اللازمة مع كل من له علاقة بهذا المسلسل، وإلزام وقف عرضه. واتهم المحامون العمل بالنيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، والتشجيع على مخالفة النظام العام، والتشهير بسمعة منطقة بعلبك والهرمل وتقديمها ضمن قالب إجرامي خارج عن القانون. وأحال النائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود، البلاغ إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق بشأن التهم الموجهة للمسلسل. وردا على مطالب وقف المسلسل، صرحت الشركة اللبنانية المنتجة للمسلسل "صباح إخوان"، بأن هؤلاء المدعين لم يطلعوا على الملاحظة التي كتبت في بداية المسلسل وهي أن شخصياته خيالية ولا تمت للواقع بصلة.