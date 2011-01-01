المجاهد بن دعاس علي في ذمة الله

بواسطة المسار العربي / ق.و

انتقل إلى رحمة الله المجاهد المعروف بن دعاس علي " يوم الاحد بعنابة ، حسب ما علم من افراد عائلاته. و كان الفقيد قد شارك في حرب التحرير ضد السلطات الاستعمارية منذ سنة 1956 و غادر صفوف جيش التحرير الوطني بعد الاستقلال سنة 1965 ،ليشتغل بعدها منصب أمين الإتحاد الإقليمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بدائرة الحجار . كما كان الفقيد بن دعاس علي عضو المجلس الوطني في المنظمة الوطنية للمجاهدين بعنابة. و التحق في سنوات التسعينات بحزب التجمع الوطني الديمقراطي " و انتخب بعد ذلك كعضو مجلس ولائي بولاية عنابة . ووارى جثمان الفقيد الثرى يوم الأحد الماضي بولاية عنابة و ذلك في موكب جنائزي حضره والي ولاية عنابة و السلطات المدنية والعسكرية ، اضافة الى رفقاء المرحوم .رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته.