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المجاهد بن دعاس علي في ذمة الله
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

انتقل إلى رحمة الله المجاهد المعروف بن دعاس علي " يوم الاحد بعنابة ، حسب ما علم من افراد عائلاته. و كان الفقيد قد شارك في حرب التحرير ضد السلطات الاستعمارية منذ سنة 1956 و غادر صفوف جيش التحرير الوطني بعد الاستقلال سنة 1965 ،ليشتغل بعدها منصب أمين الإتحاد الإقليمي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بدائرة الحجار . كما كان الفقيد بن دعاس علي عضو المجلس الوطني في المنظمة الوطنية للمجاهدين بعنابة. و التحق في سنوات التسعينات بحزب التجمع الوطني الديمقراطي " و انتخب بعد ذلك كعضو مجلس ولائي بولاية عنابة . ووارى جثمان الفقيد الثرى يوم الأحد الماضي بولاية عنابة و ذلك في موكب جنائزي حضره والي ولاية عنابة و السلطات المدنية والعسكرية ، اضافة الى رفقاء المرحوم .رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته.

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