بوعزقي: أزمة الحليب مفتعلة وملبنات تتلاعب بالبودرة

بواسطة المسار العربي / ص.ك

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن أزمة ندرة حليب الأكياس المدعم التي تشهدها العديد من ولايات الوطن مفتعلة. واتهم بوعزقي، امس، خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية سطيف، بعض الملبنات بالتلاعب ببودرة الحليب واستغلالها في انتاج مشتقات الحليب. وشدد الوزير بأنه تم العمل بكل جدية فيما يخص إنتاج وتوزيع مادة الحليب لضمان وفرته بكميات كافية خلال شهر رمضان، مذكرا بأن دائرته الوزارية عمدت إلى إقرار خارطة طريق للمنتوج من أجل تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة من خلال التركيز على عنصري إنتاج الحليب وتوزيعه (تحديد مسار المنتوج). يذكر أن الحكومة قررت رفع قدرات الانتاج بحجم إضافي قدره 50 مليون لتر من مادة الحليب عبر الوطن خلال شهر رمضان لتزويد المواطنين بكميات كافية من هذه المادة الحيوية.