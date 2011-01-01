جلاب: معاقبة الجزارين الذين لا يضعون اختام على اللحوم المستوردة

بواسطة المسار العربي / ل.ش

قال وزير التجارة، سعيد جلاب، إنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد تجار اللحوم الذين لا يضعون اختام على اللحوم والتي تبين مصدرها خاصة المستوردة. وأضاف جلاب، على هامش زيارة تفقدية في السوق المغطى بالبويرة، أنّ وزارة التجارة ستتخذ إجراءات ضد تجار الخضر الذين يبيعون الخضر بالزوائد خاصة البصل والثوم. وأشار ذات المسؤول، إلى أن اسعار الخضر والفواكه واللحوم من السوق المغطى بالبويرة، لاتزال مرتفعة نوعا ما ولم تعرف انخفاض في الأسبوع الثاني من شهر رمضان. و في سياق مغاير اضاف وزير التجارة سعيد جلاب، أنه لا وجود لسلعة ممنوعة من الإستيراد وإنما تم فرض رسوم باهضة لتفادي إستيراد الكماليات مشيرا خلال ندوة صحفية بولاية البويرة، أن قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد تم وضعها في عجلة وفي وضعية صعبة مؤكدا أنه تم إنشاء لجنة الإجراءات الوقائية فيها كل القطاعات وكل الشعب من أجل تصحيح القائمة خاصة وأنه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تم إقتراح رسم إضافي عند إستيراد كل المنتوجات النهائية التي تنتج بالجزائر لتخفيضها وتشجيع الإستثمار والإنتاج الوطني، خاصة وأن الرسوم تتراوح من 30 إلى 200 بالمائة أين يتم فرض 200 بالمائة رسوم على المنتجات التكميلية لتفادي دجخولها إلى الجزائر. وأفاد الوزير أن المواطنين الذين أرادو أكل السلع الفاخرة يجب دفع مبالغ باهضة. وقام وزير التّجارة، السّعيد جلاّب، بزيارة ميدانية إلى أسواق العاصمة وضواحيها، لقياس حمّى أسعار الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاعا جنونيا منذ حلول شهر رمضان المعظّم. ويأتي نزول الوزير إلى سوق البويرة امس، كثاني زيارة منذ حلول شهر رمضان لتفقد أسعار السلع المعروضة خلال الشهر الفضيل وهذا تجسيدا لسياسة مصالحه المسطرة التي تصبو إلى الحفاظ على إستقرار الأسعار لتمكين المواطنين من اقتناء مستلزماتهم التي تحتاجها مائدة الإفطار. وتبادل الوزير الحديث مع بعض الباعة والمواطنين، أين تمّ مناقشة ارتفاع سعر الكوسة والطماطم التي لا تزال مستمرة رغم مرور العشر الأوائل من شهر رمضان.