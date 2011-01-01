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الفصائل الليبية تتفق على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر
2 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

قال طاهر السني مستشار رئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد الاجتماع الذي نظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، امس، إن الفصائل الليبية اتفقت على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضاف طاهر السني في تغريدة على تويتر ”إجماع وإيجابية بين ممثلي الوفود الأربعة على الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات“ بحلول 16 سبتمبر ويشارك في المحادثات السراج والقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر ورئيسا برلمانيين متنافسين بحصور العديد من الدول بينهم الجزائر ممثلة في الوير الاول أحمد أويحيى، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات.

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