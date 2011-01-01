الأملاح تتساقط على رؤوس سكان العاصمة التركمانية

بواسطة المسار العربي /

غمر غبار أبيض مجهول الأصل وغير مسبوق العاصمة التركمانية عشق آباد. ونقلت وسائل إعلام في آسيا الوسطى أن أسباب حدوث هذا الغبار تعود إلى عاصفة ملحية كانت قادمة من بحر آرال، فيما لم تعلق السلطات التركمانية بعد على هذه الحادثة الغامضة. وتشير المصادر إلى أن تركمنستان عادة ما تتعرض لعواصف رملية، إلا أن ظهور غبار أبيض في عشق آباد يعد ظاهرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة. وأصدرت وزارة الصحة والصناعات الدوائية التركمانية مساء الأمس لائحة توصيات وتحذيرات للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، وأمراض الرئة، والحساسية من الخروج إلى الهواء الطلق ونصحتهم بمراجعة الأطباء. يذكر أن تركمانستان تتولى العام الجاري رئاسة الصندوق الدولي لإنقاذ بحر آرال وتشارك في الإجراءات التمهيدية لقمة رؤساء الدول المؤسسة لهذا الصندوق التي من المقرر أن تعتمد خلالها قرارات هامة حول تحسين الوضع البيئي في هذه المنطقة.