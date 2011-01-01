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خلال اليوم الثالث من زيارته الميدانية للنحاية العسكرية السادسة تمنراست

قايد صالح: حريصون على توفير كل الامكانيات لمدارس أشبال الأمة
52 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على الحرص الشديد الذي توليه القيادة العليا للجيش تجاه إحاطة المنظوم ةالتكوينية بكافة مؤسساتها ومستوياتها التعليمية بما تستحقه من رعاية، بما في ذلك مدارس أشبال الأمة. وأوضح قايد صالح، خلال اليوم الثالث من زيارته الميدانية للنحاية العسكرية السادسة تمنراست، أنه تم توفير كافة الإمكانيات المادية والمنشآتية بالإضافة إلى العنصر البشري المؤطر والبيداغوجي الذي يكفل تفعيل الأداء التعليمي النظري والتطبيقي، والذي يساهم في ترقية مستويات مردوديتها العلمية والمعرفية. وحث الفريق الأشبال على أن يولوا الأهمية القصوى لنهل العلم والمعرفة، وأن يكونوا في مستوى الآمال المعلقة عليهم، وأن يكون شعارهم دوما الجمع بين استيعاب المعارف بكافة تفرعاتها العلمية، والتشبع بالقيم الوطنية لثورتنا التحريرية المظفرة التي أسست بالأمس مدارس أشبال الثورة.

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