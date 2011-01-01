سيناريو مكشوف

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجنسية الفرنسية -لحراڨ- من دولة مالي بعدما أظهرت تسجيل مصور تسلق الشاب الافريقي بناية من عدة طوابق وانتشل الطفل كان يظهر انه سيسقط، أولا يمكن التعقيب على الفيديو الذي يثير الحيرة، فالطفل من خلال الصور كان يمكن لرجل كان يمسك به ان ينقذه بسهولة ولكن بقي ماسكا يد الطفل في انتظار المهاجر الذي يبدو أنه متسلق بارع للبنايات ومدرب على ذلك تريبا خاصا، ولا أحد يعرف كيف حدثت هذه الصدفة ان يتواجد متسلق بنايات بارع في شارع به طفل يكاد ان يسقط في المكان والزمان المناسبين لانها صدفة لن تأتي إلا مرة في المليون، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا أحد يدري ما الرسالة التي يريد أن يمررها ماكرون من خلال هذه التمثيلية بعد استقباله للشاب ومنحه الجنسية الفرنسية ومنصب شغل كعون أمن. وبعيدا عن كل هذه السينما والرسائل السياسية والاجتماعية فإنه من الواجب تذكير الرئيس الفرنسي أن أطفالا كثر يموتون بالألاف في اليمن وفلسطين وفي سوريا وليبيا ووسط افريقيا ودولا اخرى عديدة لأن باريس لها يد طويلة في ما يحدث بهذه البلدان خاصة في وسط افريقيا التي يتم فيها ذبح الاطفال المسلمين على يد المليشيات المسيحية على مرأى وبصر القوات الفرنسية دون ان تتدخل هذه القوات لوقف المجازر وتنقذ الابرياء كما فعل الرجل العنكبوت في باريس، والسؤال الكبير الذي يطرحه كل من رأى هذا الفيديو وما تبعه من اجراءت ، ما، الذي يريده ماكرون من خلال هذا السيناريو والفيلم المكشوف؟