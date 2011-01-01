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أكد تلقيه عرضا رسميا للعب في الدوري الإماراتي

جابو يوضح بخصوص عودته للنادي الإفريقي
59 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

قال اللاعب عبد المؤمن جابو إنّ مسألة خروجه من نادي وفاق سطيف في الميركاتو الصيفي رهين موافقة رئيس ناديه مؤكدا أنه يمتلك عرضا رسميا من أحد النوادي بالدوري الإماراتي و مازال لم يحسم قراره بعد. و أكد جابو في تصريحات تلفزيونية أنّه لم يصله أي عرض رسمي من النادي الإفريقي رغم بعض التصريحات التي أشارت إلى رغبة أحد المسؤولين في الاتصال به. يذكر أن جابو أنهى فترة إعارته لنادي النصر السعودي و عاد إلى وفاق سطيف.

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