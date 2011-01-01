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الجزائري حمرون قد يكون صفقة تبادلية إلى السيلية القطري
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

دخلت إدارتا السد والسيلية في مفاوضات جادة خلال الساعات القليلة الماضية، لإبرام صفقة تبادلية يتم بمقتضاها انتقال جريجوري جوميس حارس السيلية للسد، مقابل انتقال إبراهيم ماجد و الجزائري يوغرطة حمرون من السد إلى السيلية حسب ما كشفت عنه أمس جريدة العرب القطرية. ومن المنتظر أن تشهد الساعات والأيام المقبلة كثيراً من التفاصيل حول تلك الصفقة، لا سيما في ظل وجود رغبة قوية من الطرفين لإتمامها، خاصة وأنها ستلبي احتياجات الفريقين في الموسم الجديد.

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