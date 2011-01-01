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ملال يفاوض مدرب فرنسيا كبيرا لتدريب الكناري
2 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكدت مصادر مقربة لموقع الميدان، بان شريف ملال، رئيس نادي شبيبة القبائل، قد فاوض مع المدرب الفرنسي لويس فرنانديز – البالغ من العمر 58 سنة – بالعاصمة الفرنسية باريس، من اجل اشرافه على العارضة الفنية للكناري بداية من الموسم المقبل. ويبحث ملال منذ نهاية البطولة المحترفة عن مدرب جديد ليخلف المدرب المستقيل بوزيدي، والذي ساهم في إنقاذ الفريق من الموسم الفارط، بالاضافة إلى وصوله إلى نهائي كاس الجمهورية والخسارة إمام اتحاد بلعباس.

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