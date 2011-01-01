رين الفرنسي يتراجع عن ضم فيغولي

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

كشف موقع “لو10 سبور” الفرنسي في خبر وصفه بالحصري، عن تراجع نادي ران في سعيه لضم الدولي الجزائري سفيان فيغولي، خلال هذا الميركاتو الصيفي الجاري. ووفقا لذات المصدر، فإن أولى الأسباب التي جعلت من عودة لاعب غلطة سراي إلى فرنسا في إطار المستحيل، هو الراتب الكبير الذي يناله اللاعب والمقدر بحوالي 4 مليون أورو، وهو راتب من المستحيلات أن يستطيع نادي مثل ران توفيره لفيغولي. كما أن الرهان الرياضي يلعب دورا في هذه الصفقة، بحكم أن لاعب فالنسيا السابق سيكون على موعد مع العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع عملاق أسطنبول، في حين سيكتفي ران بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.