10 ملايين يورو تهدد ملكية ميلان

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

بات نادي ميلان مهددا بانتقال ملكيته إلى صندوق إليوت إذا لم يتمكن الملاك الصينيون للروسونيري من زيادة رأس مال النادي لنحو 10 ملايين يورو مطلع الأسبوع المقبل. وذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن مجلس ميلان حذر الصيني لي يونج هونج، رئيس الروسونيري، بسبب ضعف الموقف المالي للنادي واحتمالية انتقال ملكيته إلى صندوق إليوت. وأشارت القناة الإيطالية إلى أن لي يونج هونج يحتاج إلى زيادة رأس مال ميلان بواقع 40 مليون يورو، قبل نهاية شهر جوان للحفاظ على ملكيته للنادي. وكان ميلان يعاني من ضعف موقفه المالي، بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتفاقية التسوية المالية الخاصة به، من أجل المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل.