بن عرفة يستفز سان جيرمان بمباريات شعبية في تونس

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

رد حاتم بن عرفة، النجم السابق لمنتخب فرنسا ذو الأصول التونسية، على قرار استبعاده من المشاركة في المباريات مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي، بخوضه مباريات شعبية في تونس. واستغل اللاعب فرصة قضائه لعطلته الصيفية في العاصمة التونسية من أجل المشاركة في مباريات الأحياء التي تقام في شهر رمضان المبارك، إلى جانب بعض أصدقائه، فضلا عن بعض النجوم المحترفين في أوروبا عل غرار نادر الغندري، لاعب خط وسط أنتوارب البلجيكي. وعانى بن عرفة من قلة المشاركات خلال الموسم الحالي بسبب خلافه مع مدرب الفريق السابق، الإسباني أوناي إيمري، وهو ما أثّر بكل كبير على لياقته البدنية حيث بدت البدانة ظاهرة عليه في مباريات الأحياء التي خاضها في تونس. ورغم موهبته الكبيرة التي جعلته في فترة من الفترات على رادار برشلونة، فشل بن عرفة في تقديم مسيرة موفقة في كرة القدم الأوروبية، وذلك بسبب خياراته الرياضية الخاطئة. يذكر أن بن عرفة رفض في وقت سابق تمثيل "نسور قرطاج"، مفضلا اللعب لصالح منتخب فرنسا الذي خاض معه 14 مباراة فقط، وينتهي عقده مع سان جيرمان في 30 جوان المقبل.