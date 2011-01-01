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إعفاء سوداني من الحصة التدريبية الأولى

حليش يغيب رسميا عن وديتي الرأس الأخضر والبرتغال
18 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

كشفت أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي أن المدافع الدولي الجزائري رفيق حليش سيغيب رسميا عن وديتي الرأس الأخضر والبرتغال بسبب الإصابة . والتحق حليش بتربص "الخضر" بعد خضوعه لعملية جراحية تستدعي ركونه لفترة راحة تدوم أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وتلعب ودية الرأس الأخضر هذا الجمعة بملعب 5 جويلية فيما تجرى مباراة البرتغال يوم 7 جوان المقبل بلشبونة . وأضاف نفس المصدر بأنه تم إعفاء المهاجم هلال العربي سوداني من المشاركة في الحصة التدريبية الأولى التي جرت أول أمس بالمركز الوطني لسيدي موسى بسبب شعوره بآلام خفيفة على مستوى العضلات. وباشر" الخضر " أول أمس تربصهم بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر) بحضور كل العناصر المدعوة للتربص وكذا رئيس الفاف خير الدين زطشي . وأوضحت الفاف أن الحصة التدريبية انطلقت بإجراء حركات إحمائية بقيادة المحضر البدني كمال بوجنان, الذي طالب فيما بعد من اللاعبين القيام بعمل خاص و موجه من أجل تنشيط العضلات، بعدها قام الناخب الوطني باسترجاع مجموعته التي أخضعها لعمل فني و تقني .

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