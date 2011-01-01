العاصميون رموا 7 اطنان من الخبز خلال 10 أيام

بواسطة المسار العربي /

بلغت كمية النفايات المنزلية التي جمعتها مؤسسة "نات كوم" خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم 20.000 طن منها 7 اطنان من الخبز أي بزيادة تتراوح بين 30 و40 بالمائة مقارنة بالأيام العادية, وذلك على مستوى 26 بلدية ,حسبما أكدته مسؤولة بذات المؤسسة.

وأوضحت مسؤولة الاتصال والتنمية بمؤسسة "نات كوم" نسيمة يعقوبي أن "النفايات المنزلية ترتفع بشكل كبير خلال شهر رمضان حيث يتم جمع 2000 طن يوميا أي بزيادة تفوق 500 طن مقارنة بالأيام العادية "لتتجاوز خلال شهر رمضان سقف 50.000 طن .

ولتدارك هذا الوضع ذكرت السيدة يعقوبي بكل الإجراءات التي اتخذت لحسن سير عملية جمع النفايات وتنظيف الطرقات والأماكن العمومية خاصة وأن أغلبية هذه القمامات -على حد تعبيرها- "تتشكل من نفايات عضوية سريعة الاندثار تتسرب منها روائح جد كريهة . واشارت في هذا الصدد الى ان اعوان النظافة يتفاجأون في بعض الاحيان بوجود أطباق كاملة مثل الشوربة و اللحم الحلو و أرغفة الخبز كاملة داخل الحاويات داعية المختصين في علم الاجتماع الى اهمية دراسة ظاهرة التبذير الغذائي لمعرفة أسبابها وخلفياتها .

وللتكفل الأنجع بتسيير وتسهيل نقل النفايات إلى مركز حميسي بزرالدة جندت مؤسسة النظافة نات كوم أزيد من 4000 عون و420 شاحنة من بينها شاحنات دكاكة وذات صهاريج والكنس الكهربائي . كما تتواصل تجديد الحاويات القديمة وعددها 3000 ذات سعة 360 سل بأخرى جديدة موزعة عبر نقاط وضع النفايات .

ويتنقل هؤلاء الأعوان أربع مرات في اليوم عبر مختلف أحياء العاصمة ذات النشاط التجاري الكثيف ل "تطهير المحيط وجمع ونقل النفايات إلى المركز المذكور ابتداء من الساعة ال 22 مساءا إلى غاية ال 13 ظهرا .

من جهة اخرى ذكرت نفس المتحدثة ب"الجهود" التي بذلتها المؤسسة خلال هذه السنوات الأخيرة ل"غرس وتكريس ثقافة الفرز الانتقائي" لدى المواطنين القاطنين بأحياء البلديات التي تتكفل بها والتي تعاني من كثافة سكانية كبيرة .

ولتسهيل عملية الفرز الانتقائي للنفايات دعمت "نات كوم" أحياء البلديات بحاويات بيضاء وعددها 250 مخصصة لجمع المادة الخبز لكن نسبة كبيرة منها ترمى في الطرقات ونقاط رفع النفايات بصورة عشوائية .

ولدى تطرقها إلى تبذير مادة الخبز خاصة في شهر رمضان أكدت المتحدثة بان هذه الظاهرة استفحلت بكثرة خلال السنوات الماضية مشيرة إلى أن نات كوم تقوم بجمع يوميا أزيد من 7 اطنان من مادة الخبز . ودعت المواطنين الى الإتصال عبر رقم 05550793 أو عبر موقعwww. Netcom.dz من أجل تمكين أحياؤهم من حاويات بيضاء الخاصة بالخبز لتسهيل عملية الفرز وايضا طرح جميع انشغالاتهم بخصوص النفايات .

واعتبرت السيدة يعقوبي ان الاستقرار نوعا ما في حجم النفايات مقارنة مع نفس الفترة من رمضان السنة الماضية, راجع إلى انتشار الوعي لدى المواطنين بفضل الحملات التحسيسية المنظمة في هذا المجال عبر الوسائط الحديثة على شبكات التواصل الإجتماعي التي تكشف بالصور حجم التبذير الغذائي وتدعوا إلى عقلنة الإستهلاك وعدم والتبذير واحترام توقيت استخراج النفايات المحددة من 19 سا إلى غاية 22 سا ليلا .

وبهدف توعية المواطن بالأثار السلبية الناجمة عن التبذير الغذائي بصفة عامة والخبز على وجه الخصوص, أطلقت مديرية التجارة حملة ولائية تحت شعار "مكافحة التبذير الغذائي " تضمنت تقديم جملة من النصائح و الإرشادات تنصب حول طرق ترشيد الإستهلاك خلال الشهر الفضيل خاصة ما تعلق بمادة الخبز.

أما بالنسبة لبرنامج رفع النفايات بالأسواق الجوارية والفضاءات التجارية فقد خصصت دورات يومية من أجل احتواء الوضع خاصة على مستوى الأسواق التي تعرف إقبالا كبيرا على غرار باب عزون وباب الوادي وساحة الشهداء والقصبة.