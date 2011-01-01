الأمن يفكك أخطر عصابة لسرقة السيارات بباتنة

بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

تمكنت فصيلة مكافحة تهريب وسرقة السيارات التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة من تفكيك أخطر عصابة لسرقة السيارات الناشطة على محور باتنة - بريكة - سطيف.. العصابة التي زرعت الرعب في قلوب المواطنين منذ رمضان المنصرم نهاية في سرقة 4 أنواع من السيارات من مختلف الماركات هي أين كانت تعمل العصابة على السرقة لإستكمال قارئ ذاكرة لتشفير ذاكرة السيارة المسروقة مما يمكنهم من سهولة سرقة 16 سيارة و3 محاولات في كل من باتنة وسطيف. هذا وتم القبض على 4 أشخاص تم إيداعهم الحبس الإحتياطي وملاحقة عنصرين آخرين في حالة قرار لغاية اللحظة تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة.. وتم حجز 5 سيارات مسروقة إثنتان منهم وجدت مزورة الهيكل التسلسلي.. فضلا عن أدوات الجرم وأرواح ترقيم سيارات عديدة وكذا آلات حديدية حادة من أجل فتح أبواب المركبات.