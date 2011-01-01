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كوريا الشمالية ستنزع سلاحها النووي وفق جدولها الخاص
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية ستقوم بنزع سلاحها النووي وفق جدولها الخاص الذي تنتهجه سلطات البلاد. وجاء في بيان الوكالة: "كوريا الشمالية تسير في الطريق الذي اختارته لنفسها وفق جدول أعمالها ودون النظر إلى ما يقوله الآخرون". وأشارت الوكالة إلى تفكيك ميدان بونغيري للتجارب النووية في الأسبوع الماضي، وشددت على تمسك بيونغ يانغ بالهدف الذي يسعى إليه كل العالم، والمتمثل في وقف التجارب النووية، وجعل العالم خاليا من الحروب. وجاءت هذه التصريحات على خلفية إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاء التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في 12 يونيو في سنغافورة، رغم أنه صرح فيما بعد بأن اللقاء قد يعقد في موعده.

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