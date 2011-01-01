عنابة.. نغم عذب بنكهة المالوف في ثالث سهرة رمضانية

بواسطة المسار العربي / ق.ث

عاد المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بعنابة ليلة بالجمهور إلى النغم العذب و الأصيل حيث تجاوب بقوة مع الأداء الممتع لمجموعة من المطربين صنعوا سهرة مريحة بنكهة أغنية المالوف العريقة. و بوفاء للألحان والأوزان ونوبات هذا الموروث الفني الأصيل كان للفنان فاتح روانة من مدينة سكيكدة حضورا متميزا من خلال أداء ممتع لوصلات المالوف العريقة التي رافقتها زغاريد تحيي الأداء الراقي لهذا الفنان الذي غنى أيضا و أمتع الجمهور بأغاني مالوفية خفيفة بإيقاعات راقصة من بينها "خرجوا بالمحارم " و"دلوح الغرام" و "ادي بريتي". من جهتها كانت أغنية المالوف العنابي حاضرة في السهرة الثالثة لهذا المهرجان بأداء مميز لكل من سليم شافي و جمال مواكي و حليم مقران الذين توالوا طيلة السهرة وغنوا في أجواء احتفالية امتزجت فيها بكل عفوية رقصات الشباب بآخرين متقدمين في السن. و يسجل في سهرات المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية حضور معتبر للجمهور وخاصة العائلات التي أصبحت وفية لهذا الموعد الفني والثقافي الذي يتزامن مع شهر رمضان ويتجدد هذه السنة في طبعته الثالثة عشرة. و يشارك في تنشيط سهرات هذه الطبعة من المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية 23 فنانا وجمعية ثقافية في مختلف الطبوع الفنية الأندلسية إلى جانب الأغنية العصرية والتراثية الجزائرية يمثلون عدة ولايات من الوطن . و ينظم المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية بقاعة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بوسط مدينة عنابة من طرف محافظة المهرجان وبالتنسيق مع مديرية الثقافة. و بالموازاة مع السهرات المبرمجة بقاعة المسرح الجهوي تعيش العديد من بلديات ولاية عنابة على وقع التنشيط الفني الرمضاني من خلال سهرات فنية ينشطها فنانون شباب في المالوف والشعبي و الأغنية الجزائرية التراثية الخفيفة.