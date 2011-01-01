وفاة الفنانة المسرحية سامية سعدي

بواسطة المسار العربي / ق.ث

توفت الفنانة المسرحية ابنة مدينة سكيكدة سامية سعدي (1962-2018) بعد صراع مع المرض حسب ما علم من أفراد عائلتها. و عانت الراحلة من مرض عضال ألم بها و أفقدها البصر منذ فترة و كان من المقرر أن تنتقل إلى تونس للعلاج لكن الموت كان أسرع. وتعتبر سامية سعدي قامة من قامات الفن الرابع بولاية سكيكدة فهي أول امرأة اقتحمت هذا الميدان على الصعيد المحلي و كان لها زخم كبير من المسرحيات و المونولوغات و أخرجت العديد من الأعمال. و وارى جثمان الراحلة الثرى أمس الاثنين بمقبرة القبية بوسط مدينة سكيكدة.