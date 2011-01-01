Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

بايرن ميونيخ حاول ضم الجزائري وناس
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فجّرت صحيفة "أل.ماتينو" الإيطالية مفاجأة كبرى، عندما أكّدت أن الجزائري آدم وناس، لاعب نابولي، كان يتواجد ضمن قائمة انتدابات بايرن ميونيخ، خلال الفترة التي كان يدرّبه فيها الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وسبق لأنشيلوتي والذي سيتولى تدريب نابولي بداية من الموسم المقبل، أن أبدى إعجابه بمهارات النجم الجزائري، وذلك عندما كان ينشط مع جيروندان بوردو الفرنسي، وقام، تبعا لذلك، بتكليف كشافي النادي البافاري بمتابعته. وسيحسم أنشيلوتي قرار الإبقاء أو إعارة وناس، بعد تقييم الأداء الذي سيقدّمه خلال المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في فترة التحضيرات الصيفية. وكان وناس عانى من تجاهل المدرب السابق لنابولي ماوريسيو ساري، الذي عوّل عليه في مناسبات محدودة في الموسم المنقضي، وهو ما جعله يكتفي بوقت لعب بلغ 424 دقيقة على مدار الموسم.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 