بايرن ميونيخ حاول ضم الجزائري وناس

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فجّرت صحيفة "أل.ماتينو" الإيطالية مفاجأة كبرى، عندما أكّدت أن الجزائري آدم وناس، لاعب نابولي، كان يتواجد ضمن قائمة انتدابات بايرن ميونيخ، خلال الفترة التي كان يدرّبه فيها الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وسبق لأنشيلوتي والذي سيتولى تدريب نابولي بداية من الموسم المقبل، أن أبدى إعجابه بمهارات النجم الجزائري، وذلك عندما كان ينشط مع جيروندان بوردو الفرنسي، وقام، تبعا لذلك، بتكليف كشافي النادي البافاري بمتابعته. وسيحسم أنشيلوتي قرار الإبقاء أو إعارة وناس، بعد تقييم الأداء الذي سيقدّمه خلال المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في فترة التحضيرات الصيفية. وكان وناس عانى من تجاهل المدرب السابق لنابولي ماوريسيو ساري، الذي عوّل عليه في مناسبات محدودة في الموسم المنقضي، وهو ما جعله يكتفي بوقت لعب بلغ 424 دقيقة على مدار الموسم.