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حشود يجدد لموسمين في مولودية الجزائر
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أعلن نادي مولودية الجزائر ، عن تجديد عقد الظهير الأيمن للفريق، عبد الرحمن حشود، لمدة موسمين. وكانت هناك مطالب برحيل فوزي شاوشي وعبد الرحمن حشود، من مولودية الجزائر، غير أن المدير الرياضي، كمال قاسي السعيد، قرر الاحتفاظ بقائد الفريق. جدير بالذكر أن مولودية الجزائر، استعار لاعب نادي بارادو، إسلام عروس، الذي وقع على عقد مدته موسم واحد. وعبر عروس عن سعادته الكبيرة بحمله اللونين الأحمر والأخضر، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أنا مشجع لمولودية الجزائر، ومنذ مدة تمنيت الانتقال إليه، والحمد لله تحققت أمنيتي".ومن المنتظر أن يجدد الفرنسي برنارد كازوني، عقده مع مولودية الجزائر، يوم 7 جوان القادم.

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