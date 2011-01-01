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الجنسية الفرنسية للاجئ الذي أنقذ طفلا
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.د

أخلط اللاجئ المالي بدون وثائق مامودو غاساما 22 سنة أوراق أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبله بقصر الإليزيه ساعات مباشرة بعد عمله البطولي من خلال إنقاذه طفل يبلغ من العمر 4 سنوات كان معلقا في الفراغ و كاد أن يسقط من الطابق الرابع بإحدى العمارات بالدائرة الثامنة عشر بباريس نهاية الأسبوع حيث تسلق الشاب المالي 3 طوابق بيديه من 15 مترا في أقل من 40 ثانية ليلقب بعدها بـ "سبيدرمان" . و بعد مقابلة دامت حوالي 30 دقيقة وعد ماكرون مامودو غاساما بمنحه الجنسية الفرنسية و إدماجه بين فرق الحماية المدنية بعد تسليمه شهادة الفعل البطولي ووساما تشجيعيا . وتوالت قبلها ردود الفعل في أوساط الساسة الفرنسيين بما في ذلك أعضاء اليمين المتطرف لمارين لوبان و على مواقع التواصل الاجتماعي حيث عرف فيديو إنقاذه للطفل مشاهدة الملايين طالبوا بتسوية وضعية الشاب المالي و منحه الجنسية الفرنسية.

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