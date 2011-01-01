تبسة.. ارتفاع محسوس في عدد قضايا الجريمة الإلكترونية في الثلاثي الأول

بواسطة المسار العربي / ق.ث

عالجت مصالح أمن ولاية تبسة في الثلاثي الأول من السنة الجارية ما لا يقل عن 30 قضية متعلقة بالجرائم الإلكترونية مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, حسب ما أفاد به رئيس الأمن الولائي, عميد أول للشرطة توفيق بن عميرة. وأوضح ذات المسؤول أن فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية عالجت 16 قضية خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 تعلقت في مجملها بالابتزاز عن طريق الإنترنيت والتحرش والتهديد إلى جانب السرقة الإلكترونية. وأضاف ذات المتحدث أن فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية تضم أعوانا أكفاء يعملون على البحث في ملابسات وحيثيات الجرائم الإلكترونية, مشيرا إلى أنها مجهزة بعتاد حديث و تعمل وفق تقنيات تمكنها من الوصول إلى المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية داعيا المواطنين إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر. من جهة أخرى, تحدث السيد بن عميرة عن حصيلة نشاطات أمن ولاية تبسة خلال سنة 2017 , كاشفا أن مصالحه تمكنت من معالجة أزيد من 5 آلاف قضية في مختلف المجالات تورط فيها 6677 متهما من بينهم 255 قاصرا. وبشيء من التفصيل, أكد ذات المسؤول أن مصالحه أحصت خلال السنة الماضية 82 قضية متعلقة بالتهريب تورط فيها حوالي 114 مهتما مكنت من حجز حوالي 6300 لتر من الوقود و 85 ألف خرطوشة سجائر و 4875 وحدة مشروبات كحولية و 49 قنطارا من القمح وغيرها. و تم أيضا في مجال مكافحة المخدرات حجز 73 كلغ من القنب الهندي وحوالي 13 ألف قرص مهلوس و ذلك بمجموع 359 قضية متعلقة بالمخدرات تورط فيها 462 متهما حسب ما أشار إليه ذات المصدر مؤكدا أن مصالح أمن الولاية تعمل بلا هوادة على مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.