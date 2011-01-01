اكتشاف مخبأ للإرهابيين بسكيكدة وبداخله جثة ارهابي مبحوث عنه

بواسطة المسار العربي / أ.ك

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على اثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة / ن. ع. 5 ) مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الارهابي المبحوث عنه " م. عبد الحق " المكنى "أبو ذر" كما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني . وأوضح ذات البيان أنه "في اطار مكافحة الارهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على اثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة / ن. ع .5 يوم 26 مايو 2018 مخبأ للرهابيين بداخله جثة الارهابي المبحوث عنه " م عبد الحق "المكنى "أبو ذر" . "وفي اطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام / ن. ع.6 سبعة ( 7) مهربين وضبطت مركبتين( 2) رباعيتي الدفع و (55 ,2) طن من المواد الغذائية وأربعة (4) أجهزة كشف عن المعادن وجهازي( 2) اتصال عبر الاقمار الصناعية ونظارة ميدان". من جهة خرى "حجزت عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان و مستغانم / ن.ع.2 , (2 ,2) كلغ من الكيف المعالج فيما تم توقيف (64 )مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة وذلك بكل من تلمسان وغرداية وخنشلة يضيف بيان الوزارة .