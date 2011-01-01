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وعزت الشعب الليبي وأهل الضحايا

الجزائر تدين بشدة الهجوم الارهابي في بنغازي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.و

أدانت الجزائر بشدة الهجوم الارهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف في هذا الشهر المقدس منطقة مأهولة بالسكان بمدينة بنغازي مخلفا سبعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء. وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها " ندين بشدة الهجوم الإرهابي بالسيارة المفخخة الذي استهدف في هذا الشهر المقدس منطقة مأهولة بالسكان بمدينة بنغازي مخلفا سبعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء " . واضاف ذات البيان "وإذ نتقدم لأسر الضحايا وذويهم ولشعب ليبيا الشقيق وحكومته بأخلص عبارات التعازي والمواساة فإننا نعرب في ذات الوقت عن تضامننا معهم واستنكارنا الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي تتنافى مع كل القيم والأخلاقيات التي يدعو إليها هذا الشهر الفضيل شهر الرحمة والتسامح ". و خلص المصدر "إن هذه الاعتداءات الهمجية ماهي إلا محاولة يائسة للنيل من عزيمة الشعب الليبي بجميع مكوناته و احباط مسعاه نحو المصالحة الوطنية من خلال حوار ليبي-ليبي شامل يخرج هذا البلد الشقيق من أزمة طال أمدها ويحفظ له وحدته وسيادته على أرضه ومقدراته ويعيد الأمن والطمأنينة لجميع ربوعه."

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