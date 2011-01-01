استشهاد فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

بواسطة المسار العربي / ب.ع

قتل فلسطينيان بقصف للمدفعية الإسرائيلية على منطقة شرق رفح في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية. وأوضحت الوكالة أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على نقطتي رصد شمال شرق رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمنطقة. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن القتيلين هما "حسين سمير العمور (25 عاما) وعبد الحليم عبد الكريم الناقة (28 عاما)". وفي سياق متصل، أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها صوب مراكب لصيادين فلسطينيين شمال غرب القطاع وأجبرتهم على العودة للشاطئ.