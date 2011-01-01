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قائد منتخب نيجيريا ميكيل:

" الأداء الجماعي سلاحنا في المونديال"
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

قال جون أوبي ميكيل، قائد نيجيريا، إن تشكيلة منتخب بلاده، الأقل ترشيحا لتخطي دور المجموعات في كأس العالم، تحتاج للأداء بروح الفريق، وليس اللعب الفردي. وأضاف ميكيل، في مؤتمر صحفي "يجب التأكد من أننا نلعب بروح الفريق وبأداء جماعي". وتابع "نحن الأقل ترشيحا بين منتخبات المجموعة، يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بطريقة عملية في كأس العالم، ومحاولة تحقيق نتائج طيبة". وأوقعت قرعة المونديال، منتخب نيجيريا، في المجموعة الرابعة، رفقة الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا. وقال جيرنوت رور، مدرب نيجيريا: "نحن ضمن مجموعة قوية للغاية. تأهلنا عن هذه المجموعة سيكون مفاجأة كبيرة للكثيرين، لكني لن أندهش، لأنني أثق في فريقي".

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