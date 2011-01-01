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طبيب" الفراعنة "متفائل بقدرة صلاح على اللحاق بالمونديال
2 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر، أن محمد صلاح جناح ليفربول يعاني من إصابة في مفصل الكتف الأيمن، مشيراً إلى أن مدة غياب اللاعب لم تتحدد بعد. ورغم ذلك، أعرب أبوالعلا عن تفاؤله بشأن الإصابة، مؤكداً أنه وفق التشخيص المبدئي فإن صلاح سيكون قادراً على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا الشهر المقبل. وقال أبوالعلا إن اتصالا تليفونيا جمعه بالجهاز الطبي لليفربول للتعرف على حجم إصابة اللاعب المصري الدولي.

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