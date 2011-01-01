بن ناصر محل صراع بين سامبدوريا وغالاتا سراي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إسماعيل بن ناصر، نجم فريق إمبولي الإيطالي، والملقب بـ"جوكر الجزائر" الجديد، بات مطلوبا بقوة من قبل ناديي سامبدوريا الإيطالي وغالاتا سراي التركي. وفرض بن ناصر نفسه واحدا من أفضل نجوم دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، حيث كان أحد أبرز المساهمين في صعود فريقه لدوري الأضواء، وهذا التألق جعله يصبح لاعبا مهما في صفوف منتخب الجزائر، كما رفع من أسهمه في بورصة الانتقالات لتصل قيمته وفقا لبعض المواقع المختصة في تقييم أسعار اللاعبين إلى نحو 6 ملايين يورو. وتلقى بن ناصر تكوينه في مدرسة شبان أرل أفينيون الفرنسي، قبل أن يجلب انتباه كشافي أرسنال الذي ألحقوه بأكاديمية النادي في سنة 2015. ويملك بن ناصر في رصيده 85 مباراة في عالم الاحتراف سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى.