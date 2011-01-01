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جزائري في طريقه لتدريب الرمثا الأردني
3 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ينتظر نادي الرمثا ، ردا من مدرب جزائري، دخل معه النادي في مفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية، للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل. وكشف رئيس نادي الرمثا عبدالحليم سمارة في تصريحات للصحافة المحلية ، أن المفاوضات شهدت تقدما ملموسا، إلا أن نقطة الخلاف تمحورت حول التفاصيل المالية.، المدرب حدد متطلباته المادية، ونحن وضعنا الرقم المستطاع، في انتظار الرد الجزائري خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم الموضوع، مشيرا إلى أن المدرب وفي حال أعطى ردا ايجابيا، فإنه سيكون في عمان قريبا. وأوضح رئيس النادي أن الرمثا يسعى لتعيين المدرب أولا، ومن ثم منحه كافة الصلاحيات لتشكيل الفريق وفق رؤيته.

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