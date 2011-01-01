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فغولي مطلوب في رين الفرنسي
11 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يستهدف نادي رين الفرنسي سفيان فيغولي، جناح غالاتا سراي التركي ومنتخب الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن رين معجب بقدرات فغولي ، وسيبحث ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الفرنسي وضع أيضا حاتم بن عرفة لاعب وسط باريس سان جيرمان ضمن حساباته إلى جانب فيغولي في الصيف. وتابعت الصحيفة أن مسألة انتقال فغولي إلى رين قد تكون صعبة، حيث يريد فيغولي المشاركة مع الفريق التركي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وشارك فيغولي في 31 مباراة مع غالاتا سراي في الموسم المنقضي، وأحرز 7 أهداف وصنع 10 أخرى خلال 2191 دقيقة مشاركة. وأنهى نادي رين الدوري الفرنسي الموسم المنقضي في المركز الخامس، وتأهل للمشاركة في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.

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