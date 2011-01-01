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فقير ينفي اقترابه من ليفربول
11 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

نفى نبيل فقير مهاجم ليون ما تردد عن قرب انتقاله إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال فقير في تصريحات لبرنامج "تيلي فوت" الفرنسي: "أنا غير قريب من الانتقال إلى ليفربول، هناك مفاوضات مع العديد من الأندية، ولكن عليّ أن آخذ وقتي للتفكير في الأمر".وتألق فقير في صفوف ليون خلال الموسم المنقضي بتسجيل 18 هدفاً وصناعة 7 آخرين خلال موسم الدوري الفرنسي قادت فريقه للمركز الثالث في البطولة خلف باريس سان جيرمان وموناكو. وكان جان ميشيل أولاس رئيس ليون علق الجمعة الماضية على مفاوضات التجديد لفقير، قائلا:ً "لم نتحدث معه حتى الآن، لقد قدم موسماً رائعاً، هو لم يكشف لنا هل يريد الرحيل أو البقاء معنا لموسم آخر".وتبلغ قيمة اللاعب 70 مليون يورو، وسط تقارير عن رغبة عدة أندية في ضمه مثل أرسنال وتشيلسي، بالإضافة لليفربول.

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